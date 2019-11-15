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В Станице Луганской воры с оккупированных территорий украли скамейку строителей моста (видео)

15:20, 15 ноября 2019
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНа Донетчине нацгвардейцы предотвратили диверсию со взрывчаткойОтмечается, что неизвестные мужчины проникли с оккупированных территорий на подконтрольный Украине участок, чтобы вынести оставленное без присмотра имущество. Это хорошо видно на камере наблюдения, которая  круглосуточно показывает процесс реконструкции моста.

Видно, как до начала работы контрольно-пропускного пункта со стороны оккупированных территорий заходят мужчины. Уже через несколько минут они вернулись с лавочкой с навесом. Сначала они хотели вынести украденное по временному мосту, но сиденье не пролезло, потому – воспользовались новой еще не открытой переправой через Северский Донец.

В социальных сетях уже требуют от ворюг вернуть украденное имущество.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Луганской ОГА рассказал, каким будет мост в Станице Луганской.

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Теги: #Донбасс#оккупанты