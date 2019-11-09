Глава Луганской ОГА рассказал, каким будет мост в Станице Луганской

По мосту сможет ездить коммунальный транспорт.

Мост в Станице Луганской планируют открыть 23 ноября, и им смогут двигаться не только пешеходы, но и экстренные службы и коммунальный транспорт.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.uа сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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По словам чиновника, по мосту сможет проехать, например, скорая помощь. Открыть его планируют раньше анонсированного времени, ведь строительство опережает график.

"Скорая помощь сможет проезжать. Мост выдерживает нагрузки или какой-то микроавтобус проезжает свободно, - сказал он. - Официально (закончат строительство - ред.) – до 27 (ноября – ред.). Пока что, из того, что я вижу, если не помешает погода, то можно сдать и досрочно на несколько дней. Возможно, там 23 числа можно уже открывать".

Гайдай отметил, что официальное открытие устроят, но "без пафоса и концертов". Также он не знает, какая делегация будет на нем присутствовать.

Напомним, ранее на видеохостинге YouTube запустили онлайн-трансляцию с веб-камеры, установленной возле разрушенного моста в районе пгт Станица Луганская на Луганщине.

Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской являются частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения. Открыть мост должны до 27 ноября.