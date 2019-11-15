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Названа причина загадочной смерти подростка в Прилуках (видео)

13:07, 15 ноября 2019
Происшествия
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Причиной смерти эксперты назвали открытую черепно-мозговую травму, говорится в сюжете ТСН. Но главное, в результате чего парень ее получил, пока неизвестно.

Напомним, гибель 14-летнего подростка всколыхнула страну две недели назад. Парня нашли мертвым на железнодорожных путях в Прилуках. Сначала правоохранители уверяли, что его переехал поезд. Родители увидели на теле сына множественные телесные повреждения и убедились - это убийство.

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