Названа причина загадочной смерти подростка в Прилуках (видео)

Правда, эта экспертиза так и не дала ответа, убили ли юношу.

Результаты повторной судмедэкспертизы по делу 14-летнего Дениса Чаленко только что правоохранители объявили в Прилуках.

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Причиной смерти эксперты назвали открытую черепно-мозговую травму, говорится в сюжете ТСН. Но главное, в результате чего парень ее получил, пока неизвестно.

Напомним, гибель 14-летнего подростка всколыхнула страну две недели назад. Парня нашли мертвым на железнодорожных путях в Прилуках. Сначала правоохранители уверяли, что его переехал поезд. Родители увидели на теле сына множественные телесные повреждения и убедились - это убийство.