Названа причина загадочной смерти подростка в Прилуках (видео)
13:07, 15 ноября 2019Происшествия
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Правда, эта экспертиза так и не дала ответа, убили ли юношу.
Результаты повторной судмедэкспертизы по делу Дениса Чаленко объявили в Прилуках
Результаты повторной судмедэкспертизы по делу 14-летнего Дениса Чаленко только что правоохранители объявили в Прилуках.
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Причиной смерти эксперты назвали открытую черепно-мозговую травму, говорится в сюжете ТСН. Но главное, в результате чего парень ее получил, пока неизвестно.
Напомним, гибель 14-летнего подростка всколыхнула страну две недели назад. Парня нашли мертвым на железнодорожных путях в Прилуках. Сначала правоохранители уверяли, что его переехал поезд. Родители увидели на теле сына множественные телесные повреждения и убедились - это убийство.
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