На Одесщине у полтавских предпринимателей со стрельбой отобрали 12 миллионов гривень
В Одесской области во время вооруженного разбойного нападения у потерпевших отобрали 12 млн грн.
Читайте также"Оскорбила": в Одессе пьяный мужчина ударил ножом 18-летнюю девушку
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, сегодня вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе на трассе Киев-Одесса. По предварительным данным, в Беляевском районе произошло нападение возле придорожного кафе «Родничок» на группу мужчин, которые остановили там свой автомобиль.
Как отмечается, в это время подъехал автомобиль Mercedes, из которого вышли трое неизвестных. Несколько раз выстрелив, они, угрожая потерпевшим оружием, принудили отдать им сумки, в которых якобы было 12 млн грн.
После этого подозреваемые с места происшествия скрылись.
В регионе объявлен план «Сирена».
Правоохранители принимают меры по установлению места нахождения и задержанию злоумышленников.
По предварительным данным, потерпевшие – полтавские предприниматели.
О раненых пока не сообщается.