На Одесщине у полтавских предпринимателей со стрельбой отобрали 12 миллионов гривень

В регионе объявлен план «Сирена».

В Одесской области во время вооруженного разбойного нападения у потерпевших отобрали 12 млн грн.

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Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, сегодня вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе на трассе Киев-Одесса. По предварительным данным, в Беляевском районе произошло нападение возле придорожного кафе «Родничок» на группу мужчин, которые остановили там свой автомобиль.

Как отмечается, в это время подъехал автомобиль Mercedes, из которого вышли трое неизвестных. Несколько раз выстрелив, они, угрожая потерпевшим оружием, принудили отдать им сумки, в которых якобы было 12 млн грн.

После этого подозреваемые с места происшествия скрылись.

В регионе объявлен план «Сирена».

Правоохранители принимают меры по установлению места нахождения и задержанию злоумышленников.

По предварительным данным, потерпевшие – полтавские предприниматели.

О раненых пока не сообщается.