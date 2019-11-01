Во Львове аноним "заминировал" больницу и церковь

Сообщение о минировании поступило на электронную почту полиции.

Во Львове утром 1 ноября на электронную почту полиции поступило сообщение о минировании областной клинической больницы и церкви святого Георгия.

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На месте работают следственно-оперативные группы, кинологи, патрульные полицейские, взрывотехники и другие специалисты. Сотрудники полиции проводят обследование помещений зданий и прилегающих территорий.

Также правоохранители принимают необходимые меры для установления лица, сообщившего о минировании.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве временно закрыли станции метро «Крещатик» и «Театральная» из-за анонимного сообщения.