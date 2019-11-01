Во Львове аноним "заминировал" больницу и церковь
12:09, 01 ноября 2019Происшествия
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Сообщение о минировании поступило на электронную почту полиции.
На месте работают взрывотехники / 20minut.ua
Во Львове утром 1 ноября на электронную почту полиции поступило сообщение о минировании областной клинической больницы и церкви святого Георгия.
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На месте работают следственно-оперативные группы, кинологи, патрульные полицейские, взрывотехники и другие специалисты. Сотрудники полиции проводят обследование помещений зданий и прилегающих территорий.
Также правоохранители принимают необходимые меры для установления лица, сообщившего о минировании.
Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве временно закрыли станции метро «Крещатик» и «Театральная» из-за анонимного сообщения.
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