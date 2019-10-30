Групповое изнасилование двух девочек в Одессе: арестован один преступник

Мера пресечения в виде 60 суток содержания в СИЗО без права внесения залога избрана уроженцу села Майорское Захарьевского района Одесской области.

В Одессе арестован один из мужчин, причастный к групповому изнасилованию двух несовершеннолетних жительниц города Беляевка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в постановлении Киевского районного суда Одессы.

В нем отмечается, что мера пресечения в виде 60 суток содержания в СИЗО без права внесения залога избрана уроженцу села Майорское Захарьевского района Одесской области.

Как следует из документа, 5 августа текущего года один из подозреваемых познакомился в социальной сети «Инстаграм» с несовершеннолетней, с которой в дальнейшем поддерживал дружеские отношения с помощью смс-переписки и видеообщения.

В дальнейшем, 17 октября, примерно в 22:30, он вместе с несколькими знакомыми приехал на автомобиле «ВАЗ 2101» в Беляевку, где встретил вышеназванную девочку и ее подругу.

Мужчины предложили несовершеннолетним поехать в Одессу, на что последние дали свое согласие. Вместе они приехали в один из домов Киевского района Одессы, где было еще четверо мужчин. Все вышеуказанные лица, в том числе несовершеннолетние, с полуночи 17 октября до 2:00 следующего дня, 18 октября, общались в кухне.

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Как отмечается, в 2:00 одной из девочек стало плохо и ее отвели в спальню, где оставили одну на кровати. Пока остальные были на кухне, в том числе ее подруга, кто-то из вышеуказанных мужчин зашел в спальню и пытался изнасиловать девочку, которая проснулась и начала кричать.

После этого в комнату вбежали другие и уроженец Майорского, ударив девочку по лицу, изнасиловал ее. Потом по очереди в спальню заходили еще трое мужчин.

Заслушав мнения сторон, суд арестовал подозреваемого, который был задержан полицией вечером 24 октября.

Как сообщал УНИАН, 18 октября полиция начала расследование по факту группового изнасилования двух несовершеннолетних в Одессе. О ЧП, которое произошло в Киевском районе города, в полицию сообщила одна из потерпевших. По предварительным данным, две жительницы города Беляевка, в возрасте 15-ти и 17-ти лет, в социальных сетях познакомились с мужчиной, который приехал в Беляевку на красном автомобиле «ВАЗ».

Новый знакомый привез девочек в частный дом на улице Долгой в Одессе, где со слов потерпевших, их изнасиловали порядка десяти мужчин.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 152 ч. 3 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.