Похитительницу ребенка в Киевской области суд взял под домашний арест (видео)

Следователь и прокурор просили суд о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Похитительнице младенца Ирпенский городской суд Киевской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщает сайт суда, гражданка подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 146 Уголовного кодекса Украины (похищение малолетнего).

Читайте такжеПохищенного на Киевщине младенца нашли, ребенок жил и невредим – МВД (фото)«С учетом всех предоставленных материалов судом принято решение о применении в отношении подозреваемой гражданки меры пресечения в виде домашнего ареста, который заключается в запрете подозреваемой покидать жилище в определенное время суток с обязательством носить электронное средство контроля», – говорится в сообщении.

Также ее обязали: прибывать к определенному служебному лицу с установленной периодичностью; не отлучаться из населенного пункта, в котором она зарегистрирована, проживает или находится без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места проживания и/или места работы.

Следователь и прокурор просили суд о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Как сообщал УНИАН, 23 октября в Киевской области полиция ввела план-перехват за похищение трехмесячного младенца в поселке Коцюбинское. 26-летняя злоумышленница, которая похитила младенца, выдала себя за волонтера.