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В Житомире из-за угрозы теракта эвакуируют больницу и военный госпиталь

13:42, 27 сентября 2019
Происшествия
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Сейчас в лечебных учреждениях работают взрывотехники / фото zhokl.com.ua

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, сегодня на электронный адрес полиции поступило письмо о возможном террористическом акте в одной из больниц Житомира и в военном госпитале.

Сейчас в помещениях Житомирской областной больницы и военного госпиталя работают следственно-оперативные группы ГУ НП в области и Житомирского отдела полиции, взрывотехники, кинологи, патрульные.

Из помещений лечебных учреждений проводится эвакуация людей, доступ туда временно ограничен. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность движения транспорта.

Специалисты взрывотехнической службы ГУНП вместе с кинологами, применяя служебных собак и специальные технические средства, проводят тщательный осмотр помещений и окружающих территорий.

Информация о событиях должным образом зарегистрирована. Полицейские устанавливают личности авторов сообщения.

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Теги: #Житомир#теракт#эвакуация#госпитальпогода в Житомире