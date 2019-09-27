В Житомире из-за угрозы теракта эвакуируют больницу и военный госпиталь
В Житомире из-за информации о возможном теракте проводится эвакуация людей из зданий областной больницы и военного госпиталя.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, сегодня на электронный адрес полиции поступило письмо о возможном террористическом акте в одной из больниц Житомира и в военном госпитале.
Сейчас в помещениях Житомирской областной больницы и военного госпиталя работают следственно-оперативные группы ГУ НП в области и Житомирского отдела полиции, взрывотехники, кинологи, патрульные.
Из помещений лечебных учреждений проводится эвакуация людей, доступ туда временно ограничен. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность движения транспорта.
Специалисты взрывотехнической службы ГУНП вместе с кинологами, применяя служебных собак и специальные технические средства, проводят тщательный осмотр помещений и окружающих территорий.
Информация о событиях должным образом зарегистрирована. Полицейские устанавливают личности авторов сообщения.