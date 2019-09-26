В Одесской области петарда искромсала руку школьнику (видео)

Медики говорят, что фейерверк был настолько мощный, что потерпевший мог остаться без глаз и без рук.

В Одесской области от взрыва петарды 11-летнему парню разорвало пальцы на руках.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНа Ривненщине в руках 12-летнего мальчика взорвалась петарда, помещенная в стеклянную бутылку (видео)

Петарда повредила четыре пальца, частицы ее впились в живот и колено, а пыль и гарь попали в глаза. Школьника срочно доставили в больницу. Медики говорят, фейерверк был настолько мощный, что потерпевший мог остаться без глаз и без рук.

Сейчас разорванные петардой пальцы зашили, а глаза лечат. Обстоятельства травмирования мальчика выясняет полиция. Говорят, у них есть вопросы и к родителям, которые оставили школьника без присмотра, и к продавцам пиротехники. Правоохранители в очередной раз обращаются ко взрослым, чтобы те не позволяли детям покупать пиротехнику и играть ею.

Как сообщал УНИАН, в городе Радивилов Ривненской области трое подростков получили ожоги из-за взрыва петарды, которую один из них бросил через вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка, который закрывал подземные газовые коммуникации.