Суд на два месяца арестовал "подрывника" моста Метро в Киеве

В качестве альтернативы судья назначила залог в размере 288 тысяч 150 гривень.

Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток бывшему военному Алексею Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро.

В качестве альтернативы судья назначила залог в размере 288 тысяч 150 гривень, передает корреспондент УНИАН.

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"Применить в отношении Белько Алексея Николаевича меру пресечения в виде содержания под стражей с содержанием в ГУ "Киевский следственный изолятор" сроком на 60 дней. Определить подозреваемому Белько залог в размере 288 тысяч 150 гривень", - постановила судья.

Как сообщал УНИАН, трое человек, включая министра внутренних дел Арсена Авакова, готовы были взять Белько на поруки.

Напомним, 18 сентября около 17.00 стало известно, что в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожает оружием и высказывает намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов. Белько объявили подозрение по статьям "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" и "хулиганство".