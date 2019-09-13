В Одесской области 22-летний парень застрелился, предупредив об этом свою знакомую

Перед смертью 22-летний парень позвонил своей знакомой и предупредил, что покончит с собой.

Сегодня в Савранском районе Одесской области застрелился молодой мужчина.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, в полицию обратилась жительница одного из сел, которая сообщила, что ее знакомый позвонил ей по телефону и грозит покончить с собой.

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Домой к мужчине была направлена следственно-оперативная группа. В доме полицейские обнаружили 22-летнего хозяина с огнестрельным ранением груди, рядом с ним находилось охотничье ружье.

На место происшествия вызвали «скорую», однако в больнице от полученного ранения потерпевший скончался.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»).