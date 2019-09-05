На Черниговщине участник АТО устроил поножовщину, есть жертва (фото)

Полиция штурмовала помещение, где забаррикадировался злоумышленник.

В селе Варвинского района на Черниговщине вчера участник АТО устроил поножовщину, нанеся травм соседям и бывшим родственникам.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУНП в области.

Согласно информации, в Варвинское отделения полиции поступило сообщение, что в одном из сел происходит конфликт между соседями и уже есть пострадавшие. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы районного отделения полиции и ГУНП.

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Как установили правоохранители, мужчина с ножом устроил конфликт с соседями, которые проживают в другой половине дома. Нападающий полностью не контролировал себя и находился в неадекватном состоянии. Под чем бывшего бойца АТО попали двое соседей - мужчина и женщина, после чего он вернулся в дом бывших родственников в другую часть дома. Мужчина без разбора стал наносить удары близким, которые чудом вырвались на улицу и вызвали полицию и «скорую». Но врачи не смогли спасти жизнь раненой женщине, она скончалась в реанимации.

Некоторое время нападавший с ножом бегал по селу, угрожая односельчанам и даже попытался поджечь сельсовет.

Потом вернулся на место преступления и забаррикадировался в комнате. Осознавая опасность, которую представляет человек для жителей села, полицейские приняли решение брать дом штурмом. В результате операции правоохранители обезвредили и задержали мужчину.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжается досудебное расследование.