В Киеве будут судить группу клофелинщиков, которые грабили людей под видом таксистов

Злоумышленники причастны к совершению 21 эпизода разбойных нападений.

Завершено досудебное расследование в отношении трех мужчин, которые совершали разбойные нападения на граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

«Установлено, что указанные мужчины передвигались по городу на автомобиле с «шашкой» такси и подыскивали в общественных местах, возле ночных развлекательных заведений и ресторанов граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

Затем злоумышленники знакомились с пострадавшими, общались с ними и незаметно подсыпали в напитки сильнодействующий лекарственный препарат, который приводит к потере сознания.

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Когда пострадавшие в результате действия лекарственного препарата теряли сознание, преступники отбирали у них мобильные телефоны, украшения, деньги и другие ценные вещи, и в случае, если это было возможно - направлялись к ним домой, откуда также похищали ценные вещи.

Согласно материалам производства, злоумышленники причастны к совершению 21 эпизода разбойных нападений. Они были задержаны 8 марта 2019 года непосредственно после совершения очередного преступления, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время материалы уголовного производства предоставлены для ознакомления стороне защиты. На период ознакомления с материалами мера пресечения всем подозреваемым оставлена без изменений.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.