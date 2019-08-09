Во время лечения дома кот укусил хозяйку.

В одном из районов Харькова вводят карантин из-за бешенства.

Об этом сообщает сайт города Харьков 057.ua.

Бешенство выявлено у домашнего кота, проживавшего по ул. Западной в Основянском районе.

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По информации Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском горсовете, животное заболело в конце июля. Хозяева обратились в ветклинику, но спустя неделю кот умер.

Лабораторные исследования подтвердили у животного диагноз «бешенство». Он не был привит. Во время лечения дома кот укусил хозяйку, после чего женщина обратилась за помощью в больницу №17. С больным животным контактировал муж потерпевшей.

Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, с 8 августа установлен карантин в части Основянского района, ограниченной пр. Гагарина, Мерефянским шоссе, ул. Южнопроектной, ул. Эстакадной и железнодорожным полотном.

Сейчас специалистами проводятся мероприятия по ликвидации очага бешенства.

Как сообщал УНИАН, в июне в Одесской области было обнаружено инфицированное бешенством животное. Агрессивную кошку заметили в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района.