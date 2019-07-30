В Николаевской области водитель хлебокомбината "побил" себя и приковал наручниками к авто

Инсценировав нападение, мужчина нанес себе травмы и приковал наручниками к кабине рабочего автомобиля. Похищенную выручку предприятия полиция нашла в салоне авто.

В Николаевской области 29-летний работник одного из местных хлебокомбинатов предоставил полиции заведомо ложные показания о несуществующем разбойном нападении на себя с целью скрыть собственное преступление - кражу денег предприятия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В полиции уточнили, что сообщение от 29-летнего работника хлебокомбината об ограблении, совершенном в отношении его группой лиц, поступило в полицию Витовского района утром, 29 июля.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство Витовского отделения полиции и местной прокуратуры. Заявитель сообщил полицейским, что, осуществляя движение на служебном автомобиле ГАЗель, увидел, как его преследует неизвестная иномарка якобы на иностранной регистрации», - отметили в полиции.

В дальнейшем, по словам заявителя, подозрительный автомобиль заблокировал ему дорогу и из салона вышло несколько мужчин в масках.

Читайте такжеМаски, оружие и дорогие авто: полиция задержала организатора "голливудской" банды грабителей (фото)

Нападавшие якобы избили пострадавшего, пристегнули руки наручниками к кабине рабочего авто, после чего якобы завладели выручкой предприятия в сумме около 40 тысяч гривен. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж).

Однако, когда полицейские начали первоочередные следственные действия, выяснилось, что нападение на себя мужчина придумал.

Как на самом деле выяснилось, «пострадавший», завладев деньгами предприятия, решил инсценировать свое ограбление. Он спрятал денежные средства в салоне, самостоятельно пристегнул руки к кабине служебного автомобиля и позвонил в полицию, придумав легенду о нападении преступников. Во время проведения следственных действий деньги были найдены в том же автомобиле.

Следователи Витовского отделения полиции в отношении инсценировщика начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение о совершении преступления). В настоящее время продолжаются следственные действия.

По согласованию с прокуратурой мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления за что, в соответствии с санкциями инкриминируемой статьи, ему грозит наказание от назначения исправительных работ на срок до двух лет до лишения свободы на срок до двух лет. Также решается вопрос о предоставлении происшествию дополнительной квалификации.

Напомним, 3 июля на остановке на ул. 3-й Слободской в Николаеве водитель маршрутного такси №2 вытащил из салона и жестоко избил пассажира.