В Одесской области нашли повешенным мужчину, стрелявшего в нардепа от БПП

В полиции предполагают, что мужчина совершил самоубийство.

В Одесской области обнаружен повешенным мужчина, стрелявший в мае в гостинице «Хуторок у Зины» в народного депутата (фракция БПП) Александра Урбанского.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, подозреваемый Владимир Зинченко – владелец указанной гостиницы – накануне обнаружен повешенным в своем доме.

В полиции предполагают, что предприниматель совершил самоубийство.

«Якобы обнаружена предсмертная записка», - сказал правоохранитель.

После конфликта с Урбанским, во время которого депутат получил ранение, Зинченко был помещен в СИЗО. Однако 14 июня, как отметил представитель, Овидиопольский районный суд изменил мужчине меру пресечения с содержания под стражей без определения залога на домашний арест.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины смерти и обстоятельства случившегося.

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Зинченко вменяли ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, инцидент произошел в мини-отеле «Хуторок у Зины», в котором Урбанский отдыхал вместе с друзьями. По версии правоохранителей, Зинченко начал нарушать общественный порядок и ссориться с Урбанским, провоцируя его на конфликт, во время которого несколько раз выстрелил в сторону оппонента. В результате Урбанский получил огнестрельное ранение левого бедра.

Как сообщал УНИАН, вечером 7 мая в Овидиопольском районе Одесской области во время конфликта с применением оружия получил ранение депутат Верховной Рады Александр Урбанский (БПП). Инцидент произошел в селе Санжейка, в местной гостинице «Хуторок у Зины». В ходе конфликта между ее владельцем и Урбанским, последний получил огнестрельное ранение в ногу. Ссора якобы произошла из-за супруги депутата.

Потерпевший является родным братом председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского. Стрелявший – Владимир Зинченко – экс-глава Белгород-Днестровской районной государственной администрации.

У задержанного было обнаружено во время обыска незарегистрированное оружие. Суд постановил взять подозреваемого под стражу.