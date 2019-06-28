Налоговики обыскали склад с арестованным маслом "Трейд Коммодити"

Обыски проводились в рамках расследования днепропетровской прокуратуры, начатого по факту нецелевого использования авиационного керосина и масла.

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровского областного управления ГФС провели следственные мероприятия на территории лицензированного таможенного склада, где находятся арестованные 11,5 тыс. т базового масла, что предназначались для группы «Трейд Коммодити».

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Об этом enkorr сообщили участники рынка, знакомые с ситуацией в порту Николаева.

По их информации, обыски проводились в рамках расследования днепропетровской прокуратуры, начатого по факту нецелевого использования авиационного керосина и масла.

Сотрудники налоговой милиции, по словам собеседника, с целью отбора проб вскрыли пломбы, которыми опечатаны резервуары с маслом.

Также на территорию таможенного склада прибыла силовая группа Государственного бюро расследований, которая оказала противодействие работникам налоговой милиции.

Напомним, 21 и 23 мая в порт Николаева прибыло два танкера с 11 527,33 т базового масла стоимостью $7 млн. Продукт импортирован днепровской компанией «Софт Оил». Это масло предназначалось компании «Оптимус Коннекшн» (ранее активный участник гостендеров ООО «Газтрейд»), которая входит в орбиту группы «Трейд Коммодити». Контракт на продажу масла между «Софт Оил» и «Оптимус Коннекшн» № ОЛ-2005/19 был подписан 20 мая, следует из материалов Хозяйственного суда Днепропетровской области.

27 мая 11,5 тыс. т масла были арестованы судом по ходатайству следователей ГФС. Резервуары нефтеперевалки «Ойл Трансшипмент» (Николаев) с этим продуктом опечатаны. Поводом для ареста стали подозрения ГФС, что компания-импортер — ООО «Софт Оил» — имеет признаки фиктивности.

Допрошенный в качестве свидетеля директор ООО «Софт Оил» Кирилл Суворов сообщил, что отношение к работе компании не имеет и учредил ее по просьбе своего знакомого за деньги. 6 июня компания была перерегистрирована на Дмитрия Олейника, который ранее представлялся enkorr коммерческим директором «Софт Оил». 18 июня в ряде СМИ был обнародован пресс-релиз от имени Д.Олейника, который заявил, что К.Суворов исчез и не выходит на связь.

ООО «Софт Оил» оспаривает арест 11,5 тыс. т масла. Интересы компании представляет адвокат Егор Латайко. Адвокат с такими же фамилией, именем и отчеством представляет интересы розничной сети «Трейд Коммодити», работающей под брендом SKY, в судебных тяжбах с харьковскими правоохранителями.