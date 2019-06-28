Под Житомиром в ДТП попал депутат
13:42, 28 июня 2019Происшествия
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Подробности этого происшествия сейчас устанавливаются.
Необходимости в госпитализации депутата после аварии не было / фото pravda.lutsk.ua
Под Житомиром в ДТП попал депутат горсовета.
Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.
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Как отмечается в сообщении, авария произошла сегодня в 8:30 на автодороге “Житомир-Бердичев “ возле поселка Гуйва Житомирского района.
В результате столкновения двух автомобилей травмы получил депутат Житомирского городского совета Александр Величко. Необходимости в госпитализации не было.
Подробности этого происшествия сейчас устанавливаются. По факту ДТП правоохранителями проводится проверка и определяется правовая квалификация этого события.
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