Подробности этого происшествия сейчас устанавливаются.

Под Житомиром в ДТП попал депутат горсовета.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

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Как отмечается в сообщении, авария произошла сегодня в 8:30 на автодороге “Житомир-Бердичев “ возле поселка Гуйва Житомирского района.

В результате столкновения двух автомобилей травмы получил депутат Житомирского городского совета Александр Величко. Необходимости в госпитализации не было.

Подробности этого происшествия сейчас устанавливаются. По факту ДТП правоохранителями проводится проверка и определяется правовая квалификация этого события.