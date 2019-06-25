На Полтавщине пропала 12-летняя девочка (фото)

Известно, что девочка пропала 24 июня около 12:00.

В Гадяче Полтавской области ушла из дома и не вернулась 12-летняя школьница Виктория Нестерова.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Известно, что девочка пропала 24 июня около 12:00.

"Была одета в голубые шорты, зеленую футболку с надписью, желтые тапочки-сланцы. Рост 150 см, среднего телосложения, светлые волосы с хвостиком", – сообщили правоохранители.

Ранее в с. Ивановка Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко, через несколько дней было обнаружено ее тело, а убийца задержан.

А 23 июня в Киеве нашли мертвым 9-летнего Захара Черевко. Убийцей ребенка оказался брат сожителя его матери.