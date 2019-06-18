Рассекавший на авто по пешеходному мосту в Киеве водитель прячется от полиции у себя дома (видео)

Также появилось видео, на котором видно, как этот же автомобиль ехал по "встречке".

Патрульные полицейские установили личность владельца авто Mercedes, выехавшего на новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве, который в народе именуют "мост Кличко".

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Об этом сообщило издание dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Правоохранители уже установили личность владельца авто Mercedes АА1068ВР и место его фактического нахождения, а также - где находится автомобиль.

"Сейчас патрульные устанавливают всех свидетелей происшествия и просят очевидцев обратиться в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за нарушение Правил дорожного движения водителя ожидает административная ответственность.

Видео этой поездки пассажирка авто выложила в Instagram, также это сняли случайные прохожие.

Вместе с тем dtp.kiev.ua стало известно, что автомобиль-нарушитель стоит в подземном паркинге на Печерске на улице Предславинской, а водитель спрятался у себя дома.

"Водитель Никита, такой смелый, 1993 года рождения сбежал от копов и в страхе получения административного штрафа спрятался дома, двери не открывает. Данная статья не предусматривает насильственное проникновение", - отмечает издание.

Оказалось, это не первое нарушение, зафиксированное за данным автомобилем. Приблизительно в конце мая видеорегистратор заснял кадры, на которых видно, как этот Mercedes едет по полосе для движения встречного транспорта на улице Васильковской.

По словам администратора сообщества dtp.kiev.ua Владислава Антонова, за удаление материалов со страниц паблика ему предлагали деньги.

Ранее УНИАН сообщал, что в понедельник, 17 июня, в сети появилось фото где видно, что на новый пешеходно-велосипедный мост, который в народе именуют "мост Кличко", заехал автомобиль.