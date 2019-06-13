В Сумской области шершень убил человека

38-летний мужчина скончался в карете «скорой» после одного укуса насекомого.

В Сумской области 38-летний мужчина умер от укуса шершня.

Как сообщил сотрудник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких, это произошло 12 июня в районном центре Бурынь.

«Вчера в карете «скорой помощи» скончался 38-летний житель района. Его доставляли в больницу после укуса шершня. Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 115 (убийство) УК Украины. Тело направлено в морг», - сообщил правоохранитель.

Как сообщили УНИАН в областном управлении здравоохранения, много опасных насекомых, укусы которых могут привести к летальному исходу, пробуждаются с приходом жары. Одним из них является шершень.

«Эти насекомые живут в густых старых лесах, но они строят свои гнезда и на чердаках домов, хозяйственных зданий или иных сооружений. От одного укуса шершня умереть нельзя, его яд мало чем отличается от яда осы. Однако, если у человека есть аллергия на укусы насекомых, то даже один шершень представляет смертельную опасность», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Окончательная причина смерти мужчины будет установлена после соответствующих экспертиз.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Окончательную причину смерти мужчины будет установлена после соответствующих экспертиз.