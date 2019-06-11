Пожар в одесской психбольнице: правоохранители подозревают в халатности руководство медучреждения

Причиной возгорания может быть брошенный окурок или умышленный поджог.

Правоохранители подозревают в служебной халатности руководство Одесского областного медицинского центра психического здоровья, из-за пожара в котором погибли шесть человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

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По его словам, сейчас принимаются меры для установления всех обстоятельств случившегося. Открыто уголовное производство по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Жученко отметил, что также открыто производство по ст. 115 (умышленное убийство), поскольку сотрудниками ГСЧС сделан вывод, что причина возгорания – занесение источника огня извне. При этом, причиной возгорания может быть, как поджог, так и чья-то небрежность – например, брошенный окурок.

«Даже если окурок был оставлен без злого умысла, человек должен был понимать, что в помещении – люди, и это может привести к их гибели», - подчеркнул Жученко.

Кроме того, по его словам, открыто дело по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УКУ.

«Установлено, что с 2017 года инспекторами ГСЧС неоднократно проводились проверки указанного учреждения. Также были установлены недостатки противопожарной безопасности», - сказал прокурор.

По его словам, кроме того, в марте местной прокуратурой №4 была проведена комплексная проверка указанного медцентра, и установлен ряд нарушений противопожарной безопасности, о чем был уведомлен руководитель.

Аналогичные выводы во время проверок были сделаны районной инспекцией ГСЧС.

Как добавил Жученко, установлено, что после окончания срока, определенного для исправления недостатков, не все они были устранены.

«Кроме того, мы будем анализировать, в каком объеме были проведены ремонтные работы. Не было ли нарушений при проведении тендерной процедуры и пр.», - подчеркнул прокурор.

Как отметил начальник Главного управления Нацполиции в области Олег Бех, рассматривается несколько версий возгорания, в том числе – умышленный поджог и неосторожность. Не исключено, что пламя вспыхнуло из-за окурка, оставленного кем-то из пациентов учреждения.

Как сообщал УНИАН, вечером 10 июня в одном из корпусов Одесского областного медицинского центра психического здоровья произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек, еще шестеро – госпитализированы.