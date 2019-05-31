На Южном мосту в Киеве Mercedes сбил насмерть лося (видео)

Как лось оказался на мосту неизвестно.

На Южном мосту в Киеве произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Mercedes сбил лося.

От полученных травм животное скончалось, сообщает "Киев оперативный".

Как лось оказался на мосту неизвестно. Отметим, что лоси занесены в Красную книгу Украины.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры! Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и беременным!

Как сообщал УНИАН, в апреле на Житомирщине лось спровоцировал двойное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.