На Южном мосту в Киеве Mercedes сбил насмерть лося (видео)
10:16, 31 мая 2019Происшествия
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Как лось оказался на мосту неизвестно.
На Южном мосту в Киеве сбили лося / фото Остап Семерак
На Южном мосту в Киеве произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Mercedes сбил лося.
От полученных травм животное скончалось, сообщает "Киев оперативный".
Как лось оказался на мосту неизвестно. Отметим, что лоси занесены в Красную книгу Украины.
ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры! Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и беременным!
Как сообщал УНИАН, в апреле на Житомирщине лось спровоцировал двойное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
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