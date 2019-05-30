В ВСУ назвали имена погибших в катастрофе вертолета Ми-8 на Ривненщине
В Вооруженных силах Украины назвали имена погибших в катастрофе вертолета в Ривненской области.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе командования Сухопутных войск ВСУ, по словам пресс-офицера, с целью недопущения искажения информации ВСУ сообщают, что погибли четверо военных:
- командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович;
- летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;
- бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;
- бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.
Как сообщал УНИАН, 29 мая во время учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин Радивиловского района Ривненской области разбился вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы погибли четверо военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.
Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы.