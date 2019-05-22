В Николаевской области на территорию арсенала ВМС Украины бросили дымовую шашку

Момент провокации зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В Николаевской области неизвестный бросил дымовую шашку на территорию арсенала ВМС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Согласно сообщению, мужчина, который бросил дымовую шашку, пытался сбежать, но был задержан дежурным подразделением. Момент провокации зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Командование части усилило охрану объекта, также служащие проверили его на наличие посторонних лиц и предметов. Военные также сообщили об инциденте сотрудникам полиции, СБУ и Военной службы правопорядка в ВСУ.

Читайте такжеВ Генштабе отчитались о ликвидации угрозы на складах боеприпасов в Хмельницкой области (видео)

В пресс-службе ВМС ВСУ напомнили, что военные объекты охраняются вооруженными караулами, стражи в случае противоправных действий нарушителей имеют право применять оружие на поражение.

"Любые провокации вблизи военных объектов жестко пресекаются. Мы не позволим подвергать страну опасности. Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов и помнить, что территория воинской части находится под круглосуточной охраной", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале мая в Службе безопасности Украины сообщили, что российские спецслужбы готовили теракт на одном из арсеналов в Украине.