На Закарпатье из-за взрыва неизвестного устройства погиб военный

Инцидент произошел во внеслужебное время за пределами воинской части.

На Закарпатье в воскресенье, 19 мая, в результате взрыва неизвестного устройства погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-службе 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Отмечается, что инцидент произошел с участием военнослужащего воинской части А1556.

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«Он во внеслужебное время, находясь вне воинской части и не соблюдая правил безопасности, получил травму от неизвестного взрывного устройства, что привело к его смерти», - говорится в сообщении.

Сейчас командиром назначено служебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в Старобельске Луганской области мужчина подорвал себя в помещении банка.