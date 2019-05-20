На Закарпатье из-за взрыва неизвестного устройства погиб военный
17:01, 20 мая 2019Происшествия
92 0
Инцидент произошел во внеслужебное время за пределами воинской части.
Военнослужащий не придерживался правил безопасности / facebook.com/mvs.gov.ua
На Закарпатье в воскресенье, 19 мая, в результате взрыва неизвестного устройства погиб украинский военнослужащий.
Об этом сообщили в пресс-службе 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
Отмечается, что инцидент произошел с участием военнослужащего воинской части А1556.
Читайте такжеВ Марганце на улице взорвалась граната, есть жертва и раненые (фото)
«Он во внеслужебное время, находясь вне воинской части и не соблюдая правил безопасности, получил травму от неизвестного взрывного устройства, что привело к его смерти», - говорится в сообщении.
Сейчас командиром назначено служебное расследование.
Как сообщал УНИАН, в Старобельске Луганской области мужчина подорвал себя в помещении банка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter