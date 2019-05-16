В Киеве школьник выпал с 16 этажа (фото, видео)

Личность парня установлена. Ему 17 лет, он учился в 11 классе.

В четверг, 16 мая, в Киеве по адресу улица Теремковская, 12, обнаружили труп подростка.

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Тело находилось на козырьке жилого 16-этажного дома. На месте работали правоохранители и следственная группа, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, смерть наступила из-за падения с 16 этажа. На место прибыли медики, им оставалось только констатировать смерть. Местные жители утверждают, что погибший тут не жил. Предполагают, что до падения с высоты он пришел к кому-то в гости.

Личность парня установлена. Ему 17 лет, он учился в 11 классе. Детали инцидента выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее на улице Арсенальной в Киеве 25-летний мужчина выпал с балкона 9 этажа и выжил.