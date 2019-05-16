В Киеве школьник выпал с 16 этажа (фото, видео)
20:39, 16 мая 2019Происшествия
452 0
Личность парня установлена. Ему 17 лет, он учился в 11 классе.
Подросток приземлился на козырек подъезда / фото Информатор
В четверг, 16 мая, в Киеве по адресу улица Теремковская, 12, обнаружили труп подростка.
Читайте такжеВ Киеве 83-летний пенсионер выбросился с 7 этажа (фото)
Тело находилось на козырьке жилого 16-этажного дома. На месте работали правоохранители и следственная группа, сообщает "Информатор".
По предварительной информации, смерть наступила из-за падения с 16 этажа. На место прибыли медики, им оставалось только констатировать смерть. Местные жители утверждают, что погибший тут не жил. Предполагают, что до падения с высоты он пришел к кому-то в гости.
Личность парня установлена. Ему 17 лет, он учился в 11 классе. Детали инцидента выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.
Ранее на улице Арсенальной в Киеве 25-летний мужчина выпал с балкона 9 этажа и выжил.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter