Во Львовской области мужчина угрожал стоматологу оружием

Полиция расследует инцидент как хулиганство.

В городе Дрогобыч Львовской области полицейские задержали мужчину, который угрожал врачу-стоматологу оружием.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области, сегодня около 10:30 на оперативную линию «102» поступило сообщение о том, что в Дрогобыче в один из кабинетов стоматологической клиники ворвался вооруженный мужчина и угрожает врачу.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, экипаж Управление полиции охраны Львовской области и работники других подразделений полиции.

Отмечается, что злоумышленником оказался 31-летний житель одного из сел Дрогобычского района. Полицейские изъяли у него предмет, похожий на пистолет, и направили его на экспертизу во Львовский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство"). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Проводится досудебное расследование.