Киевская полиция получила еще пять сообщений о минировании в центре столицы

По адресам отправились специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции.

В течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений о заминировании.

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Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, по адресам отправились специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции.

«Правоохранители проверяют четыре гостиницы на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, а также международный центр современного искусства и торговый центр на улице Бассейной», - говорится в сообщении.

События должным образом зарегистрированы в Журналах единого учета заявлений и сообщений Печерского и Шевченковского управлений полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 апреля, в 11.00 и 12.00 в полицию поступили сообщения о заминировании ТРЦ «Глобус» и Майдана Независимости.