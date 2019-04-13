В Одессе в Летнем театре произошли столкновения (фото, видео)

Участники акции протеста выступают против застройки Летнего театра в Одессе.

В Одессе в Горсаду около 30 человек пришли провести акцию протеста против застройки Летнего театра.

Об этом сообщает "Думская".

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Сообщается, что в Летний театр пришли несколько десятков участников акции протеста, которые выступают за возвращение этой площадки в коммунальную собственность, а также заявляют о незаконности уборки территории. Одновременно на месте присутствуют митингующие, которые поддерживают проект благоустройства.

В ходе митинга один из противников работ потребовал убрать будку охраны. Между сторонами произошли столкновения.

Отметим, арендатор утверждает, что "ведется благоустройство и ремонт Летнего театра" , однако, по мнению участников акции протеста, здесь проводятся капитальные строительные работы, в ходе которых демонтируют старые строения.