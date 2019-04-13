цей матеріал доступний українською

В Одессе в Летнем театре произошли столкновения (фото, видео)

17:10, 13 апреля 2019
Происшествия
734 0
Митинг против работ в Летнем театре перерос в потасовку / фото Думская

Об этом сообщает "Думская".

Читайте такжеВ Одессе фанаты "русского мира" на митинге "оплакивали" Захарченко и Кобзона - их облили зеленкой (фото)

Сообщается, что в Летний театр пришли несколько десятков участников акции протеста, которые выступают за возвращение этой площадки в коммунальную собственность, а также заявляют о незаконности уборки территории.  Одновременно на месте присутствуют митингующие, которые поддерживают проект благоустройства. 

Акция протеста в Одессе / фото Думская

В ходе митинга один из противников работ потребовал убрать будку охраны. Между сторонами произошли столкновения.

Отметим, арендатор утверждает, что "ведется благоустройство и ремонт Летнего театра" , однако, по мнению участников акции протеста, здесь проводятся капитальные строительные работы, в ходе которых демонтируют старые строения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одессапогода в Одессе