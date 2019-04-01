На Тернопольщине подрались члены двух УИК за место в очереди в ОИК, пострадала женщина

Потасовка возникла из-за того, что представители двух УИК начали выяснять, кто быстрее должен сдавать документы и кто где должен стоять в очереди.

На Тернопольщине полиция проводит проверку по поводу травмирования женщины-члена УИК во время стычки в ОИК.

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Как рассказал во время пресс-конференции начальник областного управления полиции Александр Богомол, инцидент произошел ночью в Зборове, когда начали свозить бюллетени.

«Возник конфликт из-за того, кто должен быстрее сдавать документы и кто где должен стоять в очереди, потому что из двух УИК приехали почти одновременно. Во время потасовки одна женщина получила травму ноги», – рассказал Богомол.

Сейчас правоохранители выясняют, на сколько серьезная травма у потерпевшей, чтобы разобраться, как квалифицировать потасовку.

«Не буду говорить, там перелом или вывих. Будем разбираться. В целом правоохранители пытались обеспечить порядок при доставке бюллетеней, ведь приезжает много автомобилей, много людей и полицейские помогали это все упорядочить, чтобы не было хаоса», – рассказал Богомол.

Кстати, это не первый курьезный случай, связанный с выборами президента 2019 на Тернопольщине. Так, поздно вечером 31 марта двое нетрезвых мужчин разбили окно на избирательном участке во время подсчета голосов, полагая, что в помещении местного клуба должна была быть дискотека.