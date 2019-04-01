Думали, что там дискотека: на Тернопольщине двое гуляк прорывались через окно на участок, где считали голоса

Горе-тусовщики теперь будут отвечать перед законом за мелкое хулиганство.

На Тернопольщине двое нетрезвых мужчин разбили окно на избирательный участок во время подсчета голосов, считая, что в помещении местного клуба должна была быть дискотека.

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Как сообщил УНИАН начальник Гусятинского отделения полиции Олег Гудаков, инцидент произошел 31 марта в селе Оленевка на территории 166 избирательного участка, которое находилось в помещении местного клуба.

Двое мужчин 1985 и 1987 года рождения в день выборов распивали спиртные напитки. Около 23:30 они решили пойти в клуб на танцы. Подойдя к зданию, увидели внутри свет, но двери оказались закрытыми. Мужчины стучали, чтобы их пустили на дискотеку, а когда к ним никто не вышел, ребята разбили рукой окно двери и сбежали.

Через три минуты на место происшествия прибыл наряд полиции.

Данный факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и другие события.

Мужчин привлекли к админответственности по статье 173 Куоап (мелкое хулиганство).

Как сообщал УНИАН, под Одессой ревнивая жена ворвалась на избирательный участок, где дежурил ее муж-полицейский, обвинив его в "утехах" с другой коллегой.