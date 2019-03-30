Возросло количество жертв смертельного ДТП на Северном мосту в Киеве

Водитель автомобиля Subaru скончался в больнице.

Количество жертв смертельного ДТП на столичном Северном мосту, которое произошла ночью, выросло до двух.

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Водитель, которого после аварии госпитализировали, сегодня утром скончался в больнице, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В результате транспортного происшествия пассажир иномарки получил травмы несовместимые с жизнью: врачи "скорой" констатировали его смерть на месте. Также с телесными повреждениями были госпитализированы водитель и еще один его пассажир. Однако сегодня утром в больнице от полученных травм водитель скончался", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, авария произошла 29 марта около 22.00. Не справившись с управлением, водитель Subaru пытался вывести автомобиль из заноса. Однако это ему не удалось, и машина влетела в фонарный столб.