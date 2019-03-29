В Киеве на таможне нашли "радиоактивную" посылку из России (фото)

Для проверки подозрительного предмета выезжали специалисты ГСЧС.

В пятницу, 29 марта, в Киеве по адресу улица Ивана Кирпы, 2, на таможенном контроле "Укрпочты" обнаружили опасный предмет. К месту инцидента вызвали экстренные службы города.

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Прибывшие на место происшествия спасатели осмотрели посылку и установили, что опасности она не представляет. Об этом сообщает "Информатор".

В ходе разбирательств стало ясно, что работница "Укрпочты" в одной из посылок обнаружила бочку с надписью "Радиоактивно". Отправление следовало из России в Донецкую область. Для проверки подозрительного предмета выезжали специалисты ГСЧС, которые обследовали бочку и зафиксировали, что она не представляет никакой опасности. Кому предназначалась эта посылка и чья это была шутка, устанавливается.

Ранее в Сумской области поймали таможенников, которые организовали канал контрабанды из России.