В Одессе охранник напал на 13-летнего мальчика и брызнул ему в лицо слезоточивым газом

По предварительным данным, у подростка ожог роговицы.

Сегодня в Одессе полиция начала расследование по факту нападения охранника на подростка в торговом центре «Афина».

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, к правоохранителям обратилась мать подростка.

По словам заявительницы, ее сыну понадобилась медицинская помощь после инцидента, имевшего место в Приморском районе города.

«Между подростком и мужчиной возник конфликт, в ходе которого последний распылил из баллончика вещество слезоточивого действия», - заявили в главке.

По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Мать подростка Елена Наумкина сообщила, что инцидент произошел в торговом центре «Афина» вечером 25 марта в присутствии очевидцев.

По ее данным, мужчина, напавший на ее 13-летнего сына, является сотрудником охранной фирмы «Зевс».

По словам женщины, ее сын с друзьями зашел в торговый центр с самокатом и скейтом, чтобы купить еду.

«Остановились поесть. Ярик (сын – УНИАН) сел на пол… Подошел охранник, попросил выйти, так как нарушают порядок – не так сидят, не с тем пришли. Дети ответили, что выйдут через минуту, дождутся своих друзей. Сразу после этого подошел этот неадекват и матом потребовал выйти немедленно», - рассказала мать потерпевшего.

Она добавила, что после этого дети встали и пошли к выходу, «бубня под нос о правах», а перед дверью охранник силой вытолкнул потерпевшего, из-за чего он сильно ударился плечом. Когда подростки уже стояли на улице за дверью, охранник выбежал из здания и брызнул в лицо пострадавшего мальчика из баллончика со слезоточивым газом

По предварительным данным, у ребенка – ожог роговицы.