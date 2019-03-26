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Под Киевом строитель разбился насмерть, выпав из люльки подъемника (фото)

14:21, 26 марта 2019
Происшествия
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В Борисполе строитель выпал из люльки подъемника / фото Сергей Бумер / Информатор

Инцидент произошел около 10:00, сообщает "Информатор".

Как стало известно, мужчина был строителем. Он со своей бригадой восстанавливал стену дома, которая обрушилась из-за недавней непогоды. Мужчина был на высоте шестого этажа. Он находился в люльке автомобильного подъемника. По неизвестным причинам строитель выпал из подъемника и упал на землю.

фото Сергей Бумер / Информатор

На место прибыли медики, но к сожалению от полученных травм он скончался на месте. Мужчине было 42 года. В момент инцидента на высоте он был сам. На месте работали медики и полиция.

Что именно произошло и причину падения выяснят правоохранители. Детали инцидента устанавливаются.

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Теги: #смерть#Борисполь