Под Киевом строитель разбился насмерть, выпав из люльки подъемника (фото)

Мужчина чинил стену дома, которая обрушилась из-за недавней непогоды.

Во вторник, 26 марта, под Киевом в городе Борисполь по адресу Киевский шлях, 87/1 в результате с падения высоты погиб мужчина.

Инцидент произошел около 10:00, сообщает "Информатор".

Как стало известно, мужчина был строителем. Он со своей бригадой восстанавливал стену дома, которая обрушилась из-за недавней непогоды. Мужчина был на высоте шестого этажа. Он находился в люльке автомобильного подъемника. По неизвестным причинам строитель выпал из подъемника и упал на землю.

На место прибыли медики, но к сожалению от полученных травм он скончался на месте. Мужчине было 42 года. В момент инцидента на высоте он был сам. На месте работали медики и полиция.

Что именно произошло и причину падения выяснят правоохранители. Детали инцидента устанавливаются.