В Киеве водитель Opel пытался пересечь двойную сплошную, сбил мотоциклиста и сбежал (фото)

У мотоциклиста медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

В понедельник, 25 марта, около 21:00 в Киеве на проспекте Лобановского, 76 произошла авария с участием мотоцикла и автомобиля Opel Vectra, после которой водитель легковушки скрылся.

Об этом сообщает «Информатор».

Читайте такжеВ Польше автомобиль влетел в группу пешеходов: погибли три украинца

По предварительным данным, парень за рулем мотоцикла Honda двигался по проспекту Лобановского в третьей полосе движения в сторону улицы Кайсарова. Водитель Opel Vectra ехал в ту же сторону во второй полосе. Мужчина за рулем Opel хотел повернуть налево через двойную сплошную на Донской переулок. Он не заметил мотоциклиста в третьей полосе и сбил его. После аварии водитель легковушки доехал до пешеходного перехода, вышел из машины и скрылся в нем.

В результате аварии парень за рулем мотоцикла получил закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Мотоцикл получил серьезные повреждения.

На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области нетрезвый водитель автомобиля сбил 5-летнего велосипедиста и скрылся с места преступления.