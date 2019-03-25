В Кременчуге на Днепре опрокинулась лодка - четыре человека пропали без вести (фото)

Одной девушке удалось выплыть.

Вчера вечером в районе Кременчуга (Полтавская обл.) на Днепре опрокинулась лодка: одна девушка выплыла, четверо – пропали без вести.

Об этом сообщает пресс-служба горотдела полиции.

По их данным, о ЧП в полицию сообщила как раз одна из спасшихся пассажиров.

Девушка выплыла и рассказала, что всего в лодке находилось 5 человек. На место события сразу же отправились работники водной полиции, спасатели. Сообщается, что лодку уже наши, а самих 4-х людей - пока нет.

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«Известно, что в лодке находилась компания друзей»,- сказала пресс-офицер полиции Анна Васенко.

В ГосЧС добавили, что лодка опрокинулась пересекая р. Днепр от острова Шаламай. В лодке было пять человек (две девушки и три парня). Девушка доплыла до берега в районе садового общества "Металлург" вблизи ул. набережная л. Днепрова, 82 и сообщила, что четверо ее знакомых остались в воде.

Пропавших людей ищут со вчерашнего вечера. Около одиннадцати вечера была обнаружена лодка на расстоянии около 150 м. от берега.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в результате ДТП погибли дети двух крупных предпринимателей.