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В Кременчуге на Днепре опрокинулась лодка - четыре человека пропали без вести (фото)

09:44, 25 марта 2019
Происшествия
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Пропавших людей ищут со вчерашнего вечера / ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба горотдела полиции.

По их данным, о ЧП в полицию сообщила как раз одна из спасшихся пассажиров.

Девушка выплыла и рассказала, что всего в лодке находилось 5 человек. На место события сразу же отправились работники водной полиции, спасатели. Сообщается, что лодку уже наши, а самих 4-х людей - пока нет.

ГСЧС
ГСЧС

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«Известно, что в лодке находилась компания друзей»,- сказала пресс-офицер полиции Анна Васенко.

В ГосЧС добавили, что лодка опрокинулась пересекая р. Днепр от острова Шаламай. В лодке было пять человек (две девушки и три парня). Девушка доплыла до берега в районе садового общества "Металлург" вблизи ул. набережная л. Днепрова, 82 и сообщила, что четверо ее знакомых остались в воде.

Пропавших людей ищут со вчерашнего вечера. Около одиннадцати вечера была обнаружена лодка на расстоянии около 150 м. от берега.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в результате ДТП погибли дети двух крупных предпринимателей.

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Теги: #Полтава#подлодка