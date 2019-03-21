В Ивано-Франковске пьяница разгуливал по улице с ружьем и угрожал стрельбой

У мужчины обнаружили самозарядную ружье Сайга-410К, разработанное на базе автомата Калашникова. Разрешения на оружие у него не было.

В Ивано-Франковске патрульные полицейские задержали нетрезвого мужчину, который разгуливал по улице с ружьем и угрожалпроизвети выстрелы.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Ивано-Франковской области.

Согласно сообщению, 20 марта около 23:00 на улице Галицкой прохожие стали очевидцами, как неизвестный мужчина угрожал произвести выстрелы.

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«Заявитель сообщил об этом в полицию. И добавил - в руках мужчина держит автомат», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что экипажи патрульной полиции начали обследовать дворы. Напротив патрульных вышел человек с предметом, похожим на автомат. Его предупредили о возможности применения огнестрельного оружия, после чего неизвестный положил оружие на землю.

Как оказалось, 38-летний житель села Криховцы Ивано-Франковской области имел явные признаки алкогольного опьянения. Рядом на земле лежала Сайга-410К - самозарядное ружье, разработанное на базе автомата Калашникова. Разрешения на оружие у мужчины не было. Сначала он признался, что намеревался с кем-то поквитаться с помощью ружья, и затем изменил пояснения. Дескать, Сайга не его и он вообще не понимает, что происходит.

Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Проводится проверка.