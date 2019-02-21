Разорвала насмерть: на Николаевщине парень спустил на свою девушку собаку и бросил умирать

В 4 часа утра девушку нашли прохожие - в тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось.

В Вознесенске Николаевской области парень на свидании спустил на свою девушку бойцовскую собаку, которая загрызла 27-летнюю девушку насмерть.

Об этом сообщает местный портал «Новости N», ссылаясь на слова Юлии Полевской - подруги погибшей девушки.

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По ее словам, пострадавшая вчера поздно вечером встретилась со своим парнем, который пришел с собакой бойцовской породы. При неизвестных обстоятельствах собака напала на девушку, разорвав ей лицо и пробив зубами череп.

Парень оттащил собаку от растерзанного тела, но оставил девушку умирать. В 4 часа утра ее нашли прохожие, которые вызвали скорую. В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось.

Юлия также сообщила, что ситуация в семье погибшей Жени очень сложная, так как воспитывала ее пожилая бабушка, а мать страдает от алкоголизма.

По предварительной информации, ситуацию под контроль взяла администрация города, и девушку похоронят за счет бюджетных средств.