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В детсаду Днепра ребенку прокололи глаз карандашом - соцсети (фото)

14:27, 28 января 2019
Происшествия
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В детсаду Днепра девочке прокололи глаз / фото facebook.com/vadim.miroshnik

Об этом рассказал в группе "Освіта Придніпров'я" житель Днепра Вадим Мирошник. По его словам, во время инцидента воспитательница в группе отсутствовала. Она якобы находилась в раздевалке и о случившемся узнала от детей.

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При этом, пишет Мирошник, о случившемся ни медработнику, ни администрации садика, ни родителям ребенка не сообщили.

По словам мужчины, когда пришли родители, воспитательница рассказала им, что девочка слегка ударилась во время игры, а синяк ей в садике обработали хозяйственным мылом.

"Вечером гематома у девочки продолжала расти. Родители были вынуждены обратиться в детскую больницу на Космической.  25 января девочка была прооперирована, из глаза хирурги извлекли осколок карандаша", - говорится в сообщении.

Затем стало известно, что воспитательница готова написать заявление на увольнение по собственному желанию. 

фото facebook.com/vadim.miroshnik

Как сообщалось ранее, в Виннице врачи оказывают помощь зверски избитому 6-летнему мальчику. В совершении преступления подозреваются его родители.

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Теги: #Днепр#ребенок