В детсаду Днепра ребенку прокололи глаз карандашом - соцсети (фото)

О случившемся ни медработнику, ни администрации садика, ни родителям ребенка не сообщили.

В 372 детском саду города Днепр произошло ЧП: там девочке прокололи глаз карандашом, ребенку уже сделали операцию.

Об этом рассказал в группе "Освіта Придніпров'я" житель Днепра Вадим Мирошник. По его словам, во время инцидента воспитательница в группе отсутствовала. Она якобы находилась в раздевалке и о случившемся узнала от детей.

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При этом, пишет Мирошник, о случившемся ни медработнику, ни администрации садика, ни родителям ребенка не сообщили.

По словам мужчины, когда пришли родители, воспитательница рассказала им, что девочка слегка ударилась во время игры, а синяк ей в садике обработали хозяйственным мылом.

"Вечером гематома у девочки продолжала расти. Родители были вынуждены обратиться в детскую больницу на Космической. 25 января девочка была прооперирована, из глаза хирурги извлекли осколок карандаша", - говорится в сообщении.

Затем стало известно, что воспитательница готова написать заявление на увольнение по собственному желанию.

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