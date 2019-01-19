Из-за угрозы взрыва из столичного ТРЦ эвакуировали три тысячи человек

Информация о заминировании ТРЦ не подтвердилась.

Около 13.00 в столичной полиции поступило сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра, расположенного на проспекте Академика Глушкова.

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По указанному адресу сразу выехали представители структурных подразделений полиции, специалисты взрывотехнических служб, кинологи и спасатели, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"На время проверки из помещения и прилегающей к нему территории полицейские эвакуировали около 3 тысяч работников и посетителей центра. Проведенный осмотр никаких взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружил", - говорится в сообщении.

По факту ложного сообщения о заминировании правоохранители открыли уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят мероприятия для установления "минера".

Как сообщал УНИАН, 12 января в Соломенском районе столицы в торгово-развлекательном центре прогремел взрыв.