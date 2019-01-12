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В Киеве в ТРЦ прогремел взрыв (фото)

13:49, 12 января 2019
Происшествия
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В Соломенском районе столицы в ТРЦ прогремел взрыв / фото facebook.com/pg/UA.KyivPolice

Об этом Отдел коммуникации полиции Киева сообщает в Facebook.

«Около 12-и часов в дежурную часть поступила информация, что по улице Борщаговской в торговом центре прозвучал взрыв. На месте происшествия работают полицейские, взрывотехники, врачи «скорой» и спасатели», - говорится в сообщении.

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Согласно предварительной информации, взрыв прозвучал на третьем этаже во время проведения ремонтных работ. По словам свидетелей, один из мужчин пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении, зажег дымовую шашку, которая взорвалась у него в руке. Эта информация будет проверяться, заверили в полиции.

Потерпевшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На момент взрыва в помещении не было посетителей, а всех людей, проводивших ремонтные работы, эвакуировали.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. осле проведения проверки будет дана правовая оценка произошедшего.

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Теги: #полиция киева#взрыв в Киеве