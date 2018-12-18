На Киевщине поймали мошенников, которые под видом работников прокуратуры требовали у людей деньги

Белоцерковская местная прокуратура сообщила о подозрении трем молодым людям, которые обманули пострадавших на 7,9 тыс. долл. и 15 тыс. грн.

Троих мошенников, которые назывались работниками прокуратуры и вымогали деньги у граждан, взяли под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Белоцерковская местная прокуратура сообщила о подозрении трем молодым людям в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 - мошенничество, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц - УК Украины

Читайте такжеМошенники выманивали тысячи долларов за проведение "магических ритуалов" и угрожали "кармической расправой" (фото, видео)

"Установлено, что злоумышленники, действуя по предварительному сговору с целью завладения чужими средствами, звонили пострадавшим и представлялись работниками прокуратуры. После чего сообщали последним, что их родственник совершил дорожно-транспортное происшествие, и для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности необходимы денежные средства. Так, мошенникам удалось обмануть двух пострадавших на 15 тыс. грн и 7, 9 тыс. долл.", - говорится в сообщении.

В настоящее время по ходатайству местной прокуратуры судом двое подозреваемых взяты под стражу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее в Днепре поймали мошенников, которые похищали деньги с карточных счетов клиентов.