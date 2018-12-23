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На рынке во Львове женщине на голову упала снежная глыба - пострадавшая госпитализирована с черепно-мозговой травмой

12:41, 23 декабря 2018
Происшествия
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Иллюстративное фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, происшествие произошло 22 декабря, около 17:02, на углу улиц Красной Калины - Драгана.

65-летняя львовянка госпитализирована.

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«С крыши рынка «Народный» на 65-летнюю львовянку упала снежная глыба. Женщина с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга» госпитализирована в 8-ю городскую клиническую больницу Львова», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в западных областях.

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Теги: #снег#Львов