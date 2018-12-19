В Черниговской области маршрутка врезалась в конную повозку, травмированы три человека

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера между селами Дремайловка и Вертеевка Нежинского района.

В Черниговской области вчера маршрутка столкнулась с конной повозкой, в результате ДТП травмированы три человека.

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Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Согласно сообщению, вчера в 17 часов на 58 км автодороги Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин между с. Дремайловка и с. Вертеевка Нежинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz 612 D, осуществлял перевозку по маршруту Чернигов-Серебряный, совершил столкновение с конной повозкой, которая двигалась в попутном направлении. В результате происшествия водитель и два пассажира конной повозки получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

В секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области уточнили, что водитель маршрутки не учел габариты транспортных средств, состояние дорожного покрытия и столкнулся с повозкой во время обгона.

По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос об открытии уголовного производства.