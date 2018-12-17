В Одессе арестован подозреваемый в заказе нападения на активистку Радченко

По словам активистки, подозреваемого задержали 10 декабря. Об этом она узнала случайно, так как следствие ее в известность не поставило.

В Одессе арестован подозреваемый в заказе нападения на известную активистку Алину Радченко (Подолянку), совершенном в 2017 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сама Радченко сегодня в Одессе во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады, созданной для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Во время своего выступления Радченко заявила, что примерно год назад в Одессе на улице Канатной на нее было совершено нападение, которое она связывает со своей оппозиционной деятельностью против действующей городской власти.

«Меня ударили по голове, я упала и потеряла сознание, было много повреждений, рваные раны головы, сотрясение мозга», - сказала она.

Как утверждает активистка, на протяжении года правоохранители настаивали на версии нападение с целью грабежа и на ее требования о переквалификации производства не реагировали, но неделю назад «внезапно» была переквалификация. Кроме того, в декабре произошло задержание и арест предполагаемого заказчика, о чем, как утверждает Радченко, она узнала случайно, так как следствие ее в известность не поставило.

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«10 декабря был арестован Виталий Палютин (предполагаемый заказчик – УНИАН). Он сейчас в СИЗО, а исполнители почему-то отпущены под личное обязательство… Там есть прямая связь именно – с господином Трухановым (мэр Одессы – УНИАН) и с моим нападением», - сказала Радченко.

Она также продемонстрировала на заседании комиссии фотографию, на которой вместе три человека: двое мужчин в спортивной форме, а также человек, очень похожий на Труханова. Активистка указала на одного из двоих неизвестных, сказав, что это и есть арестованный.

Она выразила уверенность, что в связи с «прослеживающейся связью» подозреваемый будет отпущен из СИЗО.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября 2017 года в центре Одессы злоумышленники избили активистку Алину Радченко, известную как Подолянка. Нападение произошло вечером в районе улицы Канатной. Первый удар по голове нанесли сзади, затем еще несколько – в лицо. На месте происшествия случайно оказался сотрудник правоохранительных органов, который пытался задержать одного из подозреваемых, но последнему удалось вырваться и скрыться с места происшествия. По предварительным данным, нападавших было двое.

Было открыто уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Алина Радченко (Подолянка) – известная в городе проукраинская активистка, заместитель председателя городской организации политической партии «Народный Рух Украины». Постоянная участница акций протеста, направленных против мэра Одессы Геннадия Труханова.