Под Киевом маршрутка влетела в фуру: пять пострадавших
19:32, 11 декабря 2018Происшествия
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Двое пострадавших находятся в реанимации.
На месте происшествия работают спасатели / фото dtp.kiev.ua
Под Киевом на Варшавской трассе маршрутка влетела в фуру, в результате чего пострадали как минимум пять человек.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
фото dtp.kiev.ua
«На Варшавской трассе, 500 м от КП в сторону Ирпеня, произошло ДТП с участием маршрутки и фуры, уже четыре скорых помощи приехали», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели. По предварительным данным, двое пострадавших — в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации.
фото dtp.kiev.ua
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