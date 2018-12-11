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Под Киевом маршрутка влетела в фуру: пять пострадавших

19:32, 11 декабря 2018
Происшествия
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На месте происшествия работают спасатели / фото dtp.kiev.ua

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

фото dtp.kiev.ua

«На Варшавской трассе, 500 м от КП в сторону Ирпеня, произошло ДТП с участием маршрутки и фуры, уже четыре скорых помощи приехали», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели. По предварительным данным, двое пострадавших — в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации.

фото dtp.kiev.ua

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Теги: #Киев#ДТП