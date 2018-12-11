Под Киевом маршрутка влетела в фуру: пять пострадавших

Двое пострадавших находятся в реанимации.

Под Киевом на Варшавской трассе маршрутка влетела в фуру, в результате чего пострадали как минимум пять человек.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

«На Варшавской трассе, 500 м от КП в сторону Ирпеня, произошло ДТП с участием маршрутки и фуры, уже четыре скорых помощи приехали», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели. По предварительным данным, двое пострадавших — в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации.