В Одессе мужчина после убийства жены поджег квартиру и выпал с 6-го этажа

Не сумев выбраться из горящей квартиры из-за сломанной двери, он звал на помощь мать, которая ожидала на улице, но не удержался и выпал из окна. Она и доставила преступника в больницу, после чего попыталась скрыться.

В Суворовском районе Одессы мужчина убил бывшую жену и совершил поджог в квартире на 6-м этаже девятиэтажного жилого дома, но не сумел выбраться и выпал из окна.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной полиции, заявление о возгорании в квартире по улице Академика Заболотного поступило 6 декабря около 3.00.

Через несколько минут в полицию поступило еще одно сообщение – от медиков, которые рассказали, что в больницу с многочисленными повреждениями доставлен пропахший дымом 28-летний мужчина со следами копоти на лице.

Как выяснилось, оба случая между собой связаны, данный мужчина – бывший супруг погибшей 33-летней хозяйки квартиры, обнаруженной во время тушения пожара со следами насильственной смерти.

Правоохранители установили, что конфликт между между ними начался несколько лет назад, когда, расставшись, они не смогли «поделить» единственного ребенка. Суд вынес решение о проживании мальчика с родителями по очереди.

«Накануне трагедии малыш находился по месту жительства отца и его родных. На следующий день он должен был вернуться к матери. Однако мужчина решил не отдавать ребенка и предложил решить эту проблему раз и навсегда. Зная, что бывшая сожительница находится дома одна, он вместе со своей 47-летней матерью приехал к ее дому», - рассказали в главке. Оставив мать в автомобиле, он поднялся в квартиру, взяв с собой бутылку с бензином.

По словам матери подозреваемого, через некоторое время она увидела сына, который высунулся из задымленного окна и звал ее на помощь. По предварительной информации, убив бывшую жену, он поджег квартиру, но из-за неисправности дверной ручки не смог выбраться наружу. По словам матери, она бросилась спасать сына и увидела, как он не удержался на ногах и упал из окна 6-го этажа.

Женщина доставила его в больницу, а сама пыталась скрыться, но была задержана недалеко от больницы.

Сейчас оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. С ними проводятся следственные действия. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается.