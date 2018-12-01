В Харьковской области поезд врезался в грузовик, который стоял на путях (фото)

В результате аварии никто не травмировался.

Грузовик и пассажирский поезд столкнулись в Харьковской области возле поселка Малиновка.

Об этом сообщает "UA: Харьков" в Facebook.

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Как сообщается, столкновение с пассажирским поездом сообщения "Лисичанск-Ужгород" произошло в субботу, 1 декабря, около 11 часов утра, вероятно, из-за несоблюдения безопасного расстояния водителем грузовика.

Пресс-офицер полиции Харьковской области Ольга Грабар заявила, в результате аварии никто не травмировался.

"Когда произошло столкновение, машина стояла на путях. Водителя в ней на момент аварии не было. Грузовик перевозил книги и журналы. После аварии пассажиров на улицу не выпускали", - рассказал один из пассажиров поезда

Движение поезда было восстановлено около 14:00. Сейчас поезд следует в направлении Харькова.